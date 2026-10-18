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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Oğlak Burcu chevron-right-grey 19 Ekim - 25 Ekim Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
19 - 25 Ekim 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.10.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Oğlak ve yükselen Oğlak burçları 19 Ekim - 25 Ekim haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 19 Ekim - 25 Ekim haftan nasıl geçecek? Bu hafta Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, arkadaş çevrendeki bir beklenti ile kendi para ve değer duygun arasındaki gerginlik haftanın başında Venüs ile Plüton'un karesiyle ortaya çıkıyor. Bir gruba katkı yapmadan önce kendi bütçeni gözden geçirmek seni korur. Yazışma ve kısa görüşme alanına geçen Ay hafta ortasında iletişimi hareketlendirir ve bekleyen bir cevabı getirebilir.

Maddi olarak on birinci evde ilerleyen Güneş arkadaşlık ve topluluk kaynaklı kazanç fikirlerini artırıyor. Geri harekete hazırlanan Merkür'den önce ortak masraf ve borç alacak ilişkilerini yazılı netleştirmek akıllıca. Sabit ödemelerini hafta başında kontrol et.

Peki ya aşk? Hafta sonu kariyer evine dönen Venüs iş ortamında tanıştığın biriyle ilişkin hakkında düşünmeni sağlayabilir; ilişkin varsa sorumluluklar ile sevgi arasındaki dengeyi konuşmak iyi gelir. Bekar Oğlak ise iş çevresinden gelen bir ilgiyi mesafeli ama nazik karşılamalı. Evde sakin bir akşam ikinizi de dinlendirir.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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