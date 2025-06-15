16 Haziran - 22 Haziran Oğlak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bu hafta senin için biraz daha sağlık odaklı geçecek gibi görünüyor. Kemiklerin, dişlerin ve dizlerin gibi iskelet sistemini oluşturan bölgelerine bu hafta biraz daha fazla özen göstermen gerekiyor. Unutma, sağlıklı bir beden, sağlıklı bir zihin demek!

Yoğun iş temposu, özellikle de uzun saatler boyunca masa başında oturmak, omurga sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden arada bir kalkıp biraz hareket etmeyi ihmal etme. Belki biraz esneme hareketleri yapabilirsin, belki de kısa bir yürüyüşe çıkabilirsin. Hareket etmek, omurganın dostudur! Ve spor sana bu ara düşündüğünden çok daha iyi gelebilir. Hem zihnini hem de bedenini şifalandırabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…