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16 Haziran - 22 Haziran Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
16 - 22 Haziran 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Oğlak ve yükselen Oğlak burçları 16 Haziran - 22 Haziran haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 16 Haziran - 22 Haziran haftan nasıl geçecek? Bu hafta Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta senin için oldukça hareketli ve dolu dolu geçecek! Mars'ın Başak burcuna geçiş yapmasıyla birlikte, kariyer hayatının perdesi aralanacak ve vizyonun genişleyecek. Bu geniş vizyonunun sana getireceği fırsatlar ise oldukça çeşitli: Özellikle yurt dışı planları, yeni eğitim fırsatları, hukuki konular veya belki de kariyer hedeflerinle ilgili yeni adımlar gündeminde yer alabilir. Ancak unutma, aynı zamanda detaylarla boğuşmak zorunda kalabilirsin. Ancak planlı ve organize olursan, bu hafta senin için oldukça verimli geçecektir.

Hayatının bir diğer önemli alanı olan aile konularında ise Güneş-Chiron desteği seninle. Belki de uzun zamandır içinde taşıdığın bir yara var ve bu yarayı onarmak için doğru zamanı bekliyorsun. İşte bu hafta, tam da bu konuda sana bir şans sunuyor.

Peki ya aşk hayatın? Uzak mesafeli ilişkiler veya farklı kültürden bir kişiyle bağlantı kurmak bu hafta senin için dikkat çekici olabilir. Tabii Neptün'ün retrosu iletişimde yanlış anlamalara açık bir dönemi işaret ediyor. Bu yüzden kalbini olduğu kadar, gözünü de açık tutmalısın. Unutma, aşkta en önemli şey anlaşabilmektir ve bu hafta bu konuda biraz daha dikkatli olman gerekebilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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