16 Haziran - 22 Haziran Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bu hafta senin için oldukça hareketli ve dolu dolu geçecek! Mars'ın Başak burcuna geçiş yapmasıyla birlikte, kariyer hayatının perdesi aralanacak ve vizyonun genişleyecek. Bu geniş vizyonunun sana getireceği fırsatlar ise oldukça çeşitli: Özellikle yurt dışı planları, yeni eğitim fırsatları, hukuki konular veya belki de kariyer hedeflerinle ilgili yeni adımlar gündeminde yer alabilir. Ancak unutma, aynı zamanda detaylarla boğuşmak zorunda kalabilirsin. Ancak planlı ve organize olursan, bu hafta senin için oldukça verimli geçecektir.

Hayatının bir diğer önemli alanı olan aile konularında ise Güneş-Chiron desteği seninle. Belki de uzun zamandır içinde taşıdığın bir yara var ve bu yarayı onarmak için doğru zamanı bekliyorsun. İşte bu hafta, tam da bu konuda sana bir şans sunuyor.

Peki ya aşk hayatın? Uzak mesafeli ilişkiler veya farklı kültürden bir kişiyle bağlantı kurmak bu hafta senin için dikkat çekici olabilir. Tabii Neptün'ün retrosu iletişimde yanlış anlamalara açık bir dönemi işaret ediyor. Bu yüzden kalbini olduğu kadar, gözünü de açık tutmalısın. Unutma, aşkta en önemli şey anlaşabilmektir ve bu hafta bu konuda biraz daha dikkatli olman gerekebilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…