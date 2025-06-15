16 Haziran - 22 Haziran Oğlak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bu hafta senin için aşk dolu bir hafta olabilir. Uzak diyarlardan bir aşk rüzgarı esebilir ya da farklı bir kültürden biri hayatına girebilir. Belki de yeni bir dil öğrenmeye başlarsın, kim bilir? Fakat burada dikkat etmen gereken bir nokta var: Neptün'ün retrosu! Bu dönem, iletişimde yanlış anlaşılmaların yaşanabileceği bir dönem. Bu yüzden bu hafta hem kalbini hem de gözünü dört açmalısın.

Aşk, anlaşmakla başlar ve bu hafta bu konuda biraz daha dikkatli olman gerekebilir. Belki de biraz daha fazla dinlemeli, biraz daha fazla anlamaya çalışmalısın. Belki de bu hafta, aşkın ne demek olduğunu biraz daha iyi anlarsın. Unutma, bu hafta senin haftan ve her ne olursa olsun, aşk seninle olmaya hazır. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…