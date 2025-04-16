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14 Nisan - 20 Nisan Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
14 - 20 Nisan 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Harekete geçin! Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Oğlak ve yükselen Oğlak burçları 14 Nisan - 20 Nisan haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 14 Nisan - 20 Nisan haftan nasıl geçecek? Bu hafta Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta enerjik, harekete geçmeye hazır ve planlı olacaksın. Aynı anda hem ilerlemek isteyecek hem de başarılı olmak için çok çalışacaksın. 20 Nisan'da Mars ile Neptün arasında oluşacak üçgen açıdan güç alacaksın. Bu yüzden neredeyse hafta boyunca yüksekleri hedefleyecek, kariyer basamaklarını hızla çıkma fırsatı yakalayacaksın. 

Hırslarını ortaya çıkaracak güçlü enerjilerle başarılı olmanın ötesinde mutlu da olacaksın. İş hayatında başarılı, aşk hayatında ise sevilen tarafta yer alıp biraz da şımaracaksın. İlginin üzerinde toplanmasına hazır ol, zira bu ara tüm gözler üzerinde olacak. 

Üretken ve yararlı geçen hafta boyunca stresten ise uzak durmanı tavsiye etmeliyiz. Biraz dinlenmeli, kendine zaman ayırmalı ve yorgunlukları omuzlarından atmalısın. İşte şimdi güzel bir haftaya hazırsın. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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