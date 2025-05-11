12 Mayıs - 18 Mayıs Oğlak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bu hafta gökyüzündeki hareketlilikler özellikle de Akrep burcunda meydana gelen Dolunay, sosyal çevrenle olan ilişkilerini bir hayli etkileyebilir. Bu durum, belki de farkında olmadan senin üzerinizde bir baskı da oluşturabilir ve zihinsel yorgunluğunu artırabilir.

Hayatın hızına yetişmeye çalışırken, sosyal medya hesaplarında geçirdiğin süre de giderek artabilir. İşte bu da sağlığını olumsuz etkileyebilir. Biraz doğaya dönmeye ne dersin?

Bu hafta her fırsatta kendinle baş başa kalmanın ve doğanın sesini dinlemenin bir yolunu bul deriz. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…