12 Mayıs - 18 Mayıs Oğlak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bu hafta senin için biraz sürprizlerle dolu olabilir. Çyle ki beklenmedik olaylarla karşılaşabilirsin... Akrep Dolunayının etkisiyle, arkadaş çevrenden biriyle olan ilişkinde belirsizliklerin yerini netlik alabilir. İşin ilginç yanı, bu kişi belki de uzun zamandır hayatında olan bir arkadaşın olabilir.

Duygusal anlamda bir bağın derinleştiğini hissetmeye başlayabilirsin. Arkadaşlıkla başlayan bu ilişki, belki de sen farkında olmadan aşka dönüşmüş olabilir. Bu durum, duygularının hızla derinleşmesine ve belki de yeni bir aşk hikayesinin başlangıcına işaret ediyor olabilir.

İşte tam da bu noktada bu hafta, aşk hayatında belirsiz olan tüm sınırlarını kaldırmaya hazır olmalısın. Belki de bu, hayatının en romantik dönemlerinden birine adım atman anlamına geliyor. Kim bilir, belki de bu hafta aşkın en güzel haliyle karşılaşacaksın. Kendine güven ve bu yeni deneyime açık ol. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…