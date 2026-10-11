Sevgili Oğlak, haftanın ikinci yarısında Ay burcuna geçerken Oğlak'ta İlk Dördün de gerçekleşiyor; kariyer hedeflerini somut bir tabloya dönüştürmek için bu hafta senin için güçlü bir kavşak. Mars ile Satürn'ün üçgeni yöneticin Satürn'ün desteğiyle disiplinli çalışmanın karşılığını almanı sağlıyor. Hafta ortasındaki Güneş ile Jüpiter'in uyumu çevrenden ve arkadaşlarından gelen önerileri ciddiye almanı kolaylaştırıyor.

Maddi olarak Plüton'un ileri harekete dönmesi para evinde kalıcı bir gelir stratejisini netleştiriyor. Uzun vadeli bir birikim ya da yatırım planını bu hafta yazıya dökmek mantıklı. Haftanın başında Ay ile Jüpiter'in karesi gösterişli bir harcamaya yönlendirebilir, ölçülü kalmak gerekiyor.

Peki ya aşk? Venüs retrosu arkadaş çevrendeki uzun süredir tanıdığın birine bakışını değiştirebilir, dostluğun aşka dönüşme ihtimali bu hafta öne çıkıyor. İlişkin varsa kariyer yoğunluğun yüzünden ihmal ettiğin bir ilgiyi telafi etmek için hafta sonuna doğru küçük bir jest yap. Bekar Oğlak ise sosyal çevrede tanışacağı biriyle kolayca anlaşabilir, ilk adım için acele etmesine gerek yok.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…