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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Oğlak Burcu chevron-right-grey 12 Ekim - 18 Ekim Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
12 - 18 Ekim 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.10.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Oğlak ve yükselen Oğlak burçları 12 Ekim - 18 Ekim haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 12 Ekim - 18 Ekim haftan nasıl geçecek? Bu hafta Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, haftanın ikinci yarısında Ay burcuna geçerken Oğlak'ta İlk Dördün de gerçekleşiyor; kariyer hedeflerini somut bir tabloya dönüştürmek için bu hafta senin için güçlü bir kavşak. Mars ile Satürn'ün üçgeni yöneticin Satürn'ün desteğiyle disiplinli çalışmanın karşılığını almanı sağlıyor. Hafta ortasındaki Güneş ile Jüpiter'in uyumu çevrenden ve arkadaşlarından gelen önerileri ciddiye almanı kolaylaştırıyor.

Maddi olarak Plüton'un ileri harekete dönmesi para evinde kalıcı bir gelir stratejisini netleştiriyor. Uzun vadeli bir birikim ya da yatırım planını bu hafta yazıya dökmek mantıklı. Haftanın başında Ay ile Jüpiter'in karesi gösterişli bir harcamaya yönlendirebilir, ölçülü kalmak gerekiyor.

Peki ya aşk? Venüs retrosu arkadaş çevrendeki uzun süredir tanıdığın birine bakışını değiştirebilir, dostluğun aşka dönüşme ihtimali bu hafta öne çıkıyor. İlişkin varsa kariyer yoğunluğun yüzünden ihmal ettiğin bir ilgiyi telafi etmek için hafta sonuna doğru küçük bir jest yap. Bekar Oğlak ise sosyal çevrede tanışacağı biriyle kolayca anlaşabilir, ilk adım için acele etmesine gerek yok.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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