9 Haziran - 15 Haziran Kova Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu haftanın en çarpıcı astrolojik haberlerinden biri Mars'ın Koç burcunda parladığı ve bu durumun seni iş birliklerinde daha da cesur ve atak bir hale getirdiği. Bu hafta, Mars'ın enerjisiyle dolup taşan sen, iş birliklerinde adeta bir lider gibi öne çıkıyorsun. İletişim alanında özellikle parlayacağın bu dönemde, senin öncülüğünde birçok şey gerçekleşecek. İşte bu yüzden, özellikle iş hayatında liderlik etmeye hazır olmalısın!

Ama tabii ki bu haftanın tek sürprizi bu değil. Venüs, Uranüs ile kavuşuyor ve bu durum ev ve aile yaşamında duygusal bir dönüşüm yaratıyor. Bu dönüşüm, ilişkilerinde köklü kararlar almana yol açabilir. Belki de uzun zamandır üzerinde düşündüğün o büyük kararı bu hafta verebilirsin. Artık o ortaklık ya kurulacak ya da kurulacak gibi görünüyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…