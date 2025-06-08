9 Haziran - 15 Haziran Kova Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta seni neler mi bekliyor? İşte sana bir ipucu: Mars, Koç burcunda parlıyor ve bu durum seni iş birliklerinde daha da cesur ve atak bir hale getiriyor. Özellikle iletişim alanında liderlik etmeye hazır ol, çünkü bu hafta senin öncülüğünde birçok şey gerçekleşecek.

Ama bu kadarla da bitmiyor! Venüs, Uranüs ile kavuşuyor ve bu durum ev ve aile yaşamında duygusal bir dönüşüm yaratıyor. Bu dönüşüm, ilişkilerinde köklü kararlar almana yol açabilir. Belki de uzun zamandır üzerinde düşündüğün o büyük kararı bu hafta verebilirsin. Artık o ortaklık ya kurulacak ya da kurulacak gibi görünüyor!

Gelelim aşk hayatına! Venüs ve Uranüs kavuşumu aşk hayatını da etkileyecek. Hafta boyunca özel hayatın dönüşümlerle dolu olacak. Yeni başlangıçlar ve kararlar seni bekliyor. Kendine güven, cesur ol ve bu dönüşümlere açık ol. Unutma, her değişim yeni bir başlangıçtır ve senin için en iyisi neyse, o olacaktır. Belki artık evlilik kararı almanın ya da evlat sahibi olmayı düşünmenin zamanı gelmiştir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…