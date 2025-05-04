5 Mayıs - 11 Mayıs Kova Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta çokça kazanabilirsin! Zira, Merkür ve Jüpiter'in olumlu açısıyla hafta başından itibaren karşına başarı getiren fırsatlar çıkabilir. Özellikle de sosyal çevrenden sürpriz bir iş teklifi veya iş birliği fırsatı kapını çalabilir. Bu dönemde, yaratıcı fikirlerin ve projelerin para kazandırabileceğini de söylemek mümkün. En çok da dijital alanda bir fikrin varsa, şimdi onu hayata geçirmenin tam zamanı olabilir.

Kazanmaya devam etmek için ise haftanın sonuna yaklaştıkça daha dikkatli olmalısın.10 Mayıs'tan sonra Merkür'ün Boğa burcuna geçişi ile detaylara daha fazla dikkat edebilirsin. Bu dönemde, belki de daha geri planda kalıp, etkili ve stratejik hamleler yapman senin için en iyi seçenek olabilir. Bir yandan da kendi hedeflerine odaklanmalı ve her zaman olduğu gibi başarı odaklı hamleler yapmalısın.

Bu hafta aşk hayatında biraz gizem ve karmaşa seni bekliyor gibi görünüyor. Venüs ve Plüton'un olumlu açısı, geçmişten tanıdığın bir kişinin seni yeniden etkisi altına almak için çabalayabileceğine işaret ediyor. Ancak burada dikkat etmen gereken nokta, karşılıklı güç oyunlarına kapılmamak olmalı. Zira aksi takdirde, gerçek duyguların yerine anlık hırslarınla hareket ederek karar verebilir ve aşkta yanlış tercihler yapabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…