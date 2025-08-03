4 Ağustos - 10 Ağustos Kova Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta senin burcunda gerçekleşecek olan büyüleyici Dolunay, seni yılın en derin ve anlamlı içsel uyanışlarından birine doğru çekiyor. Bu süreçte, kim olduğunu, hayatta neye ihtiyacın olduğunu ve artık seninle birlikte olmayı hak etmeyen neyin olduğunu daha net bir şekilde görmeye başlayacaksın. Kendine dair bu yeni keşifler, seni daha güçlü ve daha kararlı bir birey haline getirecek.

Dolunay'ın etkisi, Merkür'ün enerjisi ile birleşerek, ilişkiler ve ortaklık konularını gündeme getirebilir. Belki bir iş birliğini yeniden değerlendirmen gerektiğini düşünebilirsin. Bu dönemde, kariyerinde ilişkilerin önemi daha da belirginleşecek. Belki de bir süredir sürüncemede kalan bir proje sonunda netleşecek ve bu, senin için bir dönüm noktası olacak.

Ancak, Güneş ile Jüpiter karesi, özellikle ekip çalışmalarında “her şeyi ben bilirim” tavrına karşı dikkatli olman gerektiğini hatırlatıyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…