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28 Temmuz - 3 Ağustos Kova Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
28 Temmuz 2025 - 3 Ağustos 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 28 Temmuz - 3 Ağustos haftası Kova ve yükselen Kova burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 28 Temmuz - 3 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu haftanın enerjine hazır mısın? Çünkü bu hafta senin için biraz türbülanslı bir yolculuk olacak. Gökyüzünde yaşanan hareketlilik, özellikle Merkür ile Uranüs arasındaki kare pozisyonu, zihinsel dengeni biraz sallayabilir. Evdeki porselenlerin çatırdaması, iş yerindeki dosyaların yığılması... İşte bu noktada ev ve iş hayatını bir dengeye oturtmakta zorlanıyor olabilirsin. Ancak durum bu kadar kasvetli değil, çünkü bu durumun çözümü aslında senin elinde. Belki yeni bir yolculuk planı yapmalısın. Belki de bir hobiye yönelmelisin. Belki de hayatına yeni bir renk katmanın tam zamanı. 

Haftanın sonuna doğru ise gökyüzünde bir başka hareketlilik seni bekliyor. Mars ile Jüpiter arasında oluşacak üçgen, seni motive edecek ve enerjini tavana çıkaracak. Teknolojiye ilgi duyuyorsan, yaratıcı projeler üretiyorsan ya da inovatif fikirler peşinde koşuyorsan, bu dönem tam sana göre. Bu enerjiyi kullanarak, hayallerini gerçekleştirmek için önemli adımlar atabilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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