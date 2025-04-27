28 Nisan - 4 Mayıs Kova Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sayın Kova, bu hafta Plüton'un burcunda geriye doğru hareket etmeye başlamasıyla, derin psikolojik süreçler kaçınılmaz hale gelebilir. Bu durum, iç dünyanda belirli bir dalgalanmaya yol açabilir. Bu sebeple, adımlarını dikkatli ve dengeli bir şekilde atmalısın. Her şeyden önce iç sesini dinlemelisin!

Aşk hayatında ise, kendine olan güveninin yükseldiği bir döneme giriyorsun. Plüton'un burcunda geriye doğru hareketi, seni beklenmedik bir şekilde öz güvenli ve kendinden emin bir kişi haline getirebilir. Yeni bir aşka adım atmak veya mevcut ilişkini daha ciddi bir seviyeye taşımak için ideal bir zaman dilimindesin. Bu hafta, aşk hayatında her zamankinden daha cesur adımlar atacağına eminiz. Yüzükler hazır mı? Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…