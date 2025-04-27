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28 Nisan - 4 Mayıs Kova Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
Invalid Date, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Kova ve yükselen Kova burçlarının aşkla imtihanını ve 28 Nisan - 4 Mayıs haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 28 Nisan - 4 Mayıs haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sayın Kova, bu hafta Plüton'un burcunda geriye doğru hareket etmeye başlamasıyla, derin psikolojik süreçler kaçınılmaz hale gelebilir. Bu durum, iç dünyanda belirli bir dalgalanmaya yol açabilir. Bu sebeple, adımlarını dikkatli ve dengeli bir şekilde atmalısın. Her şeyden önce iç sesini dinlemelisin!

Aşk hayatında ise, kendine olan güveninin yükseldiği bir döneme giriyorsun. Plüton'un burcunda geriye doğru hareketi, seni beklenmedik bir şekilde öz güvenli ve kendinden emin bir kişi haline getirebilir. Yeni bir aşka adım atmak veya mevcut ilişkini daha ciddi bir seviyeye taşımak için ideal bir zaman dilimindesin. Bu hafta, aşk hayatında her zamankinden daha cesur adımlar atacağına eminiz. Yüzükler hazır mı? Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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