21 Temmuz - 27 Temmuz Kova Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta senin için bol aksiyonlu ve hareket dolu bir hafta olacak gibi duruyor, bu yüzden enerjini yüksek tutmayı unutma. Haftanın ilk günlerinde Mars ve Güney Ay Düğümü'nün kavuşumu, geçmişin tozlu raflarından bir durumun tekrar karşına çıkmasına neden olabilir. Bu durum, bir iş birliği ya da tamamlanmamış bir ilişki olabilir. Bu yüzleşme, hayatında yeni bir sayfa açmanı gerektirecek kadar büyük bir etkiye sahip olabilir.

Haftanın ortasında ise Güneş, Aslan burcuna taşınıyor. Bu değişimle birlikte, ilişkilerin, ortaklıkların ve hayatındaki tüm 'ikiliklerin' ön plana çıkacağı bir döneme giriyorsun. Bu durum, hayatındaki birçok şeyi yeniden değerlendirmene ve belki de bazı önemli kararlar almana neden olabilir. İşte tam da bu noktada sana bir tüyo verelim; iş ortaklıklarında daha açık, daha hırslı ve daha stratejik olmanın tam zamanı. Kontrolü eline al, hedeflerine odaklan ve ilerlemeye devam et. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…