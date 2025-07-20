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21 Temmuz - 27 Temmuz Kova Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
21 - 27 Temmuz 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 21 Temmuz - 27 Temmuz haftası Kova ve yükselen Kova burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 21 Temmuz - 27 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta senin için bol aksiyonlu ve hareket dolu bir hafta olacak gibi duruyor, bu yüzden enerjini yüksek tutmayı unutma. Haftanın ilk günlerinde Mars ve Güney Ay Düğümü'nün kavuşumu, geçmişin tozlu raflarından bir durumun tekrar karşına çıkmasına neden olabilir. Bu durum, bir iş birliği ya da tamamlanmamış bir ilişki olabilir. Bu yüzleşme, hayatında yeni bir sayfa açmanı gerektirecek kadar büyük bir etkiye sahip olabilir.

Haftanın ortasında ise Güneş, Aslan burcuna taşınıyor. Bu değişimle birlikte, ilişkilerin, ortaklıkların ve hayatındaki tüm 'ikiliklerin' ön plana çıkacağı bir döneme giriyorsun. Bu durum, hayatındaki birçok şeyi yeniden değerlendirmene ve belki de bazı önemli kararlar almana neden olabilir. İşte tam da bu noktada sana bir tüyo verelim; iş ortaklıklarında daha açık, daha hırslı ve daha stratejik olmanın tam zamanı. Kontrolü eline al, hedeflerine odaklan ve ilerlemeye devam et. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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