21 Nisan - 27 Nisan Kova Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta iş düzeninde değişiklikler yapabilirsin. Haftanın son günü Boğa burcunda gerçekleşecek olan Yeni Ay'dan ilham alacaksın. Bu yüzden bir anda ortaya çıkan yeni ve güçlü bir fikirle kendi işini kurabilirsin. Yani basit bir değişiklik yapmaktan fazlası için harekete geçeceksin bu hafta, sonucu ise bir hayli tatmin edici ve kazançlı olacak gibi görünüyor.

Kazanç kapılarının açık, aklının üretken ve ruhunun cesur olduğu bu hafta, şu ana dek denenmeyen bir şeyi denemeyi de düşün deriz. Bunun için eğitimler alarak uzmanlık alanını genişletmek, yeni bi vizyon kazanmak ve ufkunu açmak da gündeminde olabilir. Bu sayede geleceğini planlamaya hazır olabilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun...