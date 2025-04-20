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21 Nisan - 27 Nisan Kova Burcu Haftalık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
21 - 27 Nisan 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hazır, Boğa burcunda Yeni Ay'la bitecekken bu hafta düzen mi değişmeli? Şimdi koca bir haftayı daha geride bırakıp, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Kova ve yükselen Kova burçları 21 Nisan - 27 Nisan haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 21 Nisan - 27 Nisan haftan nasıl geçecek? Bu hafta Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta iş düzenini değiştirmek gündeminde yer alabilir. Üstelik bu öylesine bir değişim, bir şirketten bir başkasına geçir aynı işi yapmak gibi bir değişim de olmayabilir. Haftanın son günü Boğa burcunda meydana gelecek Yeni Ay’dan aldığın ilham ile yepyeni bir fikirle kendi işini kurmak olabilir, mesela! Ya da daha önce denemediğin bir şeyi denemeye, bunun için eğitimler alarak geleceğini planlamaya hazır olduğunu hissedebilirsin. 

Gelelim aşk hayatına! Hayatında büyük bir değişim ve hareketlilik söz konusu iken aşkı biraz ihmal edebilirsin. Partnerin ile arana iş girebilir. Profesyonel hayata sosyal hayattan daha fazla odaklanmak sevdiklerinle aranı biraz açabilir. Bu arada bekarsan da aşka ayıracak zaman bulamayabilirsin. Flörtleştiğin kişiden gelen mesajları görmediğin zamanlar bile olabilir. Aman dikkat, bu aralar istemeden yalnız kalabilirsin. 

Peki, yorgun musun? Hafta boyunca Mars’ın üzerinde oluşturduğu baskı ve stres ise sırt ve kas ağrılarına neden olabilir. Rutin kontrollerini aksatmama, stres kaynaklı hormon sorunlarına da dikkat etmelisin bu ara. Seni bu konuda da uyarmazsak olmaz; bunca stres libidonu da biraz düşürebilir, bizden söylemesi. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Kova burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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