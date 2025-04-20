21 Nisan - 27 Nisan Kova Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta iş düzenini değiştirmek gündeminde yer alabilir. Üstelik bu öylesine bir değişim, bir şirketten bir başkasına geçir aynı işi yapmak gibi bir değişim de olmayabilir. Haftanın son günü Boğa burcunda meydana gelecek Yeni Ay’dan aldığın ilham ile yepyeni bir fikirle kendi işini kurmak olabilir, mesela! Ya da daha önce denemediğin bir şeyi denemeye, bunun için eğitimler alarak geleceğini planlamaya hazır olduğunu hissedebilirsin.

Gelelim aşk hayatına! Hayatında büyük bir değişim ve hareketlilik söz konusu iken aşkı biraz ihmal edebilirsin. Partnerin ile arana iş girebilir. Profesyonel hayata sosyal hayattan daha fazla odaklanmak sevdiklerinle aranı biraz açabilir. Bu arada bekarsan da aşka ayıracak zaman bulamayabilirsin. Flörtleştiğin kişiden gelen mesajları görmediğin zamanlar bile olabilir. Aman dikkat, bu aralar istemeden yalnız kalabilirsin.

Peki, yorgun musun? Hafta boyunca Mars’ın üzerinde oluşturduğu baskı ve stres ise sırt ve kas ağrılarına neden olabilir. Rutin kontrollerini aksatmama, stres kaynaklı hormon sorunlarına da dikkat etmelisin bu ara. Seni bu konuda da uyarmazsak olmaz; bunca stres libidonu da biraz düşürebilir, bizden söylemesi. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...