2 Haziran - 8 Haziran Kova Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta Merkür ve Uranüs'ün kavuşumu, cüzdanını gülümsetecek bir müjdenin habercisi olabilir. Kim bilir, belki beklenmedik bir maaş zammı, hiç aklına gelmeyecek bir yerden sana sunulacak bir yatırım fırsatı ya da belki de hiç beklemediğin bir miras kapını çalabilir.

Evrenin bu hafta senin için hazırladığı enerji dolu sürprizler, emeksiz kazanılanın habercisi olabilir. Belki de uzun zamandır üzerinde düşündüğün, emek verdiğin konular yerine, hiç beklemediğin anda kapını çalan fırsatlar hayatını güzelleştirebilir. Bu hafta şansın yüzüne güleceği aşikar. Üstelik galiba, hayatının en şanslı dönemlerinden birini yaşayacaksın. Unutma, gökyüzü her zaman sana gülümser, yeter ki sen onun dilinden anlamayı bil. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…