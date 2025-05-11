12 Mayıs - 18 Mayıs Kova Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta senin için hem hareketli hem de dolu dolu olacak! Ay düğümlerinin Aslan/Kova aksına geçişiyle birlikte, kariyerinde yeni bir dönem başlıyor. Bu, sadece bir iş değişikliği veya terfi anlamına gelmiyor; daha çok, kariyerinde yeni bir yolculuğa çıkman anlamına geliyor.

Bu dönemde, bireyselliğini koruyarak toplum içindeki yerini belirlemek adına atacağın adımlar, kariyerinde seni daha da ileriye taşıyacak. Bu adımlar, belki de daha önce hiç düşünmediğin veya farkında olmadığın kapıları açacak. Bu kapılar, belki de hayatının en önemli fırsatlarını beraberinde getirecek. Bu yüzden, bu dönemde atacağın her adımı dikkatlice planlaman ve cesurca ilerlemen önemli.

Dolunayın ardından ise, maddi konularla ilgili bir sürpriz seni bekliyor olacak. Belki de beklenmedik bir teklif alacak veya hiç ummadığın bir haber duyacaksın. Bu haber, maddi durumunu tamamen değiştirebilecek bir haber olabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…