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12 Mayıs - 18 Mayıs Kova Burcu Haftalık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
12 - 18 Mayıs 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Kova ve yükselen Kova burçları 12 Mayıs - 18 Mayıs haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 12 Mayıs - 18 Mayıs haftan nasıl geçecek? Bu hafta Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta oldukça hareketli ve heyecanlı geçecek gibi görünüyor. Ay düğümlerinin Aslan/Kova aksına geçmesiyle birlikte, kariyer hayatında bambaşka bir döneme giriş yapacaksın. Bu dönemde bireyselliğini koruyarak aynı zamanda toplum içindeki yerini de belirlemek için yeni adımlar atman gerekecek. Bu adımlar, kariyerinde seni daha da ileriye taşıyacak ve belki de hiç beklemediğin kapılar açılacak.

Dolunayın ardından ise, maddi konularla ilgili bir sürpriz seni bekliyor olacak. Beklenmedik bir teklif veya haber alabilirsin. Bu haber, belki de maddi durumunu tamamen değiştirecek ve hayatında yeni bir sayfa açacak. Bu teklifi veya haberi dikkatlice değerlendirmende fayda var.

Haftanın son bombası ise Güneş ve Uranüs'ün kavuşumu olacak. Bu kavuşum, ev ve ilişkiler alanında sürpriz bir gelişmenin habercisi olabilir. Aşk hayatında taşlar yerinden oynayabilir. Belki de uzun zamandır beklediğin bir teklif alabilirsin veya bir anda hayatına girecek biri, kalbini çalabilir. Haftanın heyecanına ve aşkın tutkulu çekimine hazır olsan iyi edersin! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Kova burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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