12 Mayıs - 18 Mayıs Kova Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta oldukça hareketli ve heyecanlı geçecek gibi görünüyor. Ay düğümlerinin Aslan/Kova aksına geçmesiyle birlikte, kariyer hayatında bambaşka bir döneme giriş yapacaksın. Bu dönemde bireyselliğini koruyarak aynı zamanda toplum içindeki yerini de belirlemek için yeni adımlar atman gerekecek. Bu adımlar, kariyerinde seni daha da ileriye taşıyacak ve belki de hiç beklemediğin kapılar açılacak.

Dolunayın ardından ise, maddi konularla ilgili bir sürpriz seni bekliyor olacak. Beklenmedik bir teklif veya haber alabilirsin. Bu haber, belki de maddi durumunu tamamen değiştirecek ve hayatında yeni bir sayfa açacak. Bu teklifi veya haberi dikkatlice değerlendirmende fayda var.

Haftanın son bombası ise Güneş ve Uranüs'ün kavuşumu olacak. Bu kavuşum, ev ve ilişkiler alanında sürpriz bir gelişmenin habercisi olabilir. Aşk hayatında taşlar yerinden oynayabilir. Belki de uzun zamandır beklediğin bir teklif alabilirsin veya bir anda hayatına girecek biri, kalbini çalabilir. Haftanın heyecanına ve aşkın tutkulu çekimine hazır olsan iyi edersin! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…