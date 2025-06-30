Temmuz İkizler Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Sağlık yorumunuza başlarken Seda Sayan'ın Gülben Ergen'e dediği gibi 'Ne yaşadın be?!' diyerek girmek istiyorum. Haziran ayı ciddi anlamda kendinize dikkat ettiğiniz halde stres kaynaklı hortlayan ani rahatsızlanmalarla geçmiş olabilir. Geçen ay derdiniz hiç bitmedi, o yüzden sağlığınızda iyi gitmedi.

Temmuz ayında sağlığınız büyük ölçüde zihinsel dengeye bağlı olacak. Uranüs’ün burcunuza geçmesi sinir sisteminizi daha hassas hale getirebilir; uykusuzluk, anksiyete ya da zihinsel dağınıklık gibi etkiler yaşanabilir. Hala etkiler devam ederken sağlığınıza özen göstermek için sistem sizden çaba bekliyor. Fakat bu noktada çabadan daha fazlası gerekebilir: Kararlılık.

Çelikten sinirleriniz olmalı ve kendinizden öyle emin olmalısınız ki (İkizler kararsızlığı yüzünden bu çok zor olsa bile) psikolojinizi kimse etkileyememeli. Önce sizin kendinizi sevmeniz lazım.