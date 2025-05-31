Haziran İkizler Burcu Aylık Para Burç Yorumu

Bu ay İkizler burçları için maddi konular oldukça hareketli ve yeni başlangıçlara açık bir süreç olacak. 8-26 Haziran arasında Merkür’ün Yengeç burcunda ilerlemesi, kazançlarınızı gözden geçirmenize ve harcamalarınızı yeniden düzenlemenize neden olabilir.

25 Haziran’daki Yengeç yeniayı, yeni bir gelir kaynağı, iş teklifi ya da kişisel birikim planı için güzel bir fırsat yaratabilir. Venüs’ün Boğa burcunda olması, gizli destekler veya beklenmedik kaynaklardan gelen maddi avantajlara işaret edebilir. Siz yine de gereksiz harcamalara karşı dikkatli olun.