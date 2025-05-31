Haziran İkizler Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Haziran ayında aşk hayatınızda önemli kararlar ve duygusal netleşmeler olacak. 11 Haziran’daki Yay dolunayı, ikili ilişkiler evinizde gerçekleşerek bir ilişkinin geleceği hakkında net bir tablo sunabilir; bazı İkizler için ciddi bir adım, bazıları için ise bitiş veya dönüşüm gündeme gelebilir. Bu dolunay, duygularla mantığı dengelemeniz gereken bir süreci tetikliyor.

Ayrıca bu ay geçmişten gelen eski sevgililer de olabilir. Ne hissettiğinize ve ne istediğinize siz karar vereceksiniz. Merkür retroda değil o nedenle yarım kalan yaşanmışlıkları tamamlamakta sakınca yok.