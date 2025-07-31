Ağustos İkizler Burcu Aylık Para Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bu ayın ilk günlerinde ufak çaplı zorluklarla karşılaşman olası. Çünkü Merkür'ün geri gidişi, 11 Ağustos'a dek devam edecek ve bu süreç, zihinsel karmaşaya sebep olabilir. Fakat unutma ki, her şeyin bir sonu vardır ve bu durum da geçici. Bu dönem boyunca, iletişimde ufak tefek pürüzler yaşayabilir, iş hayatında gereksiz belgelerle boğuşabilir veya kısa süreli iş gezileriyle meşgul olabilirsin.

Neyse ki güzel günler yakın! 9 Ağustos'ta Kova burcunda gerçekleşecek olan Dolunay enerjisi, tüm bu karmaşanın içinden sana uzaktan bir fırsat sunabilir. Bu fırsat, belki de akademik bir çalışma, dijital bir proje veya yayıncılıkla ilgili bir iş olabilir. Bu dönemde sosyal medya üzerinden dikkat çekme olasılığının yüksek olduğunu da unutma.

Ayın sonlarına doğru, 22 Ağustos'ta Başak burcunda meydana gelecek Yeni Ay ise çalışma alanını düzenlemek ve zihnini toparlamak için mükemmel bir fırsata işaret ediyor. Bu enerjiyi kullanarak, karışıklığı bir kenara bırakıp kendini ileriye taşıyabilirsin. Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…