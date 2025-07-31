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Ağustos İkizler Burcu Aylık Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
Ağustos 2025, Aylık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Gökyüzü Ağustos ayında bir hayli hareketli! İkizler ve yükselen İkizler burçları Ağustos ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Ağustos ayı nasıl geçecek? Bu ay İkizler ve yükselen İkizler burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu aylık burç yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu ayın başında belki biraz zorlanabilirsin. Çünkü Merkür retrosu 11 Ağustos'a kadar devam ediyor ve bu durum zihinsel karışıklığa neden olabilir. Ancak endişelenme, zira bu durum geçici. Bu süre zarfında, iletişimde aksaklıklar yaşayabilir, iş hayatında bazı gereksiz belgelerle uğraşabilir veya kısa iş seyahatleriyle meşgul olabilirsin. Ancak, 9 Ağustos'taki Kova burcundaki Dolunay enerjisiyle birlikte, uzaktan gelen bir fırsat kapını çalabilir. Bu fırsat, akademik, dijital veya yayıncılıkla ilgili işlerde olabilir ve sosyal medyada dikkat çekme olasılığın da oldukça yüksek.

Tam da bu noktada kariyer ve sosyal hayatını etkileyecek, kalabalıklar arasında yeni insanlarla tanışabilir, kısa ama öğretici yolculuklara çıkabilirsin. 22 Ağustos'ta Başak burcunda gerçekleşen Yeni Ay, ev hayatında yeni bir sayfa açmanın zamanı geldiğini işaret ediyor. Taşınmayı düşünüyorsan, evini yenilemek istiyorsan veya aile ilişkilerini düzene koymak istiyorsan, bu Yeni Ay enerjisi senin için mükemmel bir zaman. Ayrıca, çalışma alanını sadeleştirmek ve zihnini toparlamak da seni ileri taşıyacaktır.

Aşk hayatında ise gökyüzü sana bol bol ilham veriyor. Venüs'ün Aslan burcuna geçişiyle birlikte, duygularını kelimelerle büyüleyici bir şekilde ifade edebilir, biriyle derin ve anlamlı bir bağ kurabilirsin. Bekarsan, belki de aynı kitapçıda göz göze geldiğin biriyle sinematik bir aşk hikayesi seni bekliyor olabilir. Eğer bir partnerin varsa, birlikte yaratıcı projelere yönelmek ilişkinize yeni bir enerji katacaktır. Bu ayın sana neler getireceğini ve hayatının aşkını biz de merakla bekliyoruz, sevgili okur! Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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