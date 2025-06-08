9 Haziran - 15 Haziran İkizler Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bu hafta senin için neler mi var? Güneş ile Merkür'ün burcundaki kavuşumu, zihinsel enerjini tavan yaptırıyor. Bu durum, hızlı ve keskin bir zeka kazandırıyor. Ancak bu hızlı düşünme yeteneği, dikkatini dağıtabilir ve bu dağınıklık, küçük kazalar yaşamana neden olabilir. Bu yüzden bu hafta, dikkatli olmanda fayda var. Özellikle trafikte ve yürürken cep telefonunu kontrol etmek gibi dikkat dağıtıcı eylemlerden kaçınmalısın.

Aynı anda boğaz bölgesinde de hassasiyet artabilir. Özellikle de ses tellerin bu hafta biraz daha hassas olabilir, bu yüzden sesinizi fazla yormamaya özen göstermelisin. Belki de bu hafta, biraz daha sessiz kalıp, iç dünyanı dinlemek iyi olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…