7 Temmuz - 13 Temmuz İkizler Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bu hafta senin için enerji dolu ve hareketli bir dönem başlıyor. Mars’ın Aslan burcuna geçişiyle kariyer alanında adeta bir liderlik rüzgarı esmeye başlıyor. İş hayatında kendini daha enerjik ve harekete geçmeye hazır hissedeceksin. Hafta ortasından itibaren ise ikna yeteneğin ve sözlerinle etkileme kabiliyetin de zirveye çıkacak.

Tam da bu noktada kardeşlerinle, yakın çevrenle ya da dijital projeler üzerinden yeni girişimler başlatma fırsatı bulabilirsin. İnisiyatif almanın seni bir adım öne taşıyacağı bu dönemde, rekabetin artması da kaçınılmaz olabilir. Ancak merak etme, zekan ve hızlı düşünme becerin seni bu yarışta bir adım daha öne çıkaracaktır.

Aşk hayatında ise Uranüs’ün burcuna geçişiyle tamamen yeni bir dönem kapılarını aralıyor. Hafta başında gelen bu güçlü enerjiyle birlikte aşk anlayışın, ilişki dinamiklerin hatta hoşlandığın kişi tipi bile değişebilir. Bu dönemde beklenmedik tanışmalar, sürpriz duygusal yakınlaşmalar ve ani aşklar seni bekliyor olabilir. İç sesine güvenmeyi unutma ve seni heyecanlandıran bu yenilikleri kucaklama cesaretini göster. Bu hafta, heyecan verici değişimlerle aşkın eşsiz enerjisi seni sarabilir... Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…