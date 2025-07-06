7 Temmuz - 13 Temmuz İkizler Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bu hafta aşk hayatında yeni bir dönemin başlangıcını müjdeleyen Uranüs'ün burcuna geçişiyle karşı karşıyasın. Haftanın ilk günlerinde hissedeceğin bu yoğun enerji, aşka dair bakış açını, ilişkilerindeki dinamikleri ve hatta kalbini çalan kişi tipini bile değiştirebilir.

Bu dönem, beklenmedik ve heyecan verici tanışmalara, şaşırtıcı duygusal yakınlaşmalara ve ani aşklara kapını aralayabilir. Yeni bir aşkın heyecanını yaşamak, belki de tam da beklediğin o büyülü anı yakalamak için mükemmel bir zaman!

İç sesini dinlemeyi unutma, çünkü o, seni doğru yola yönlendirecek en iyi pusulan. Ve unutma aşkta cesaret her zaman ödüllendirilir.Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…