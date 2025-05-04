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5 Mayıs - 11 Mayıs İkizler Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
5 - 11 Mayıs 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

İkizler ve yükselen İkizler burçlarının aşkla imtihanını ve 5 Mayıs - 11 Mayıs haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre İkizler ve yükselen İkizler burçlarının 5 Mayıs - 11 Mayıs haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta aşk gezegeni Venüs ile dönüşüm gezegeni Plüton bir araya gelerek oldukça etkileyici bir atmosfer sunuyor. Aman dikkat bu iki gezegenin oluşturduğu açı, senin için adeta bir duygusal depremin habercisi olabilir

Peki, bu ne anlama geliyor? Eğer hayatında henüz o özel kişi yoksa, bu hafta onunla karşılaşabilirsin. Daha da önemlisi ona kör kütük aşık olabilir ve sınırlarını aşmaya hazır olduğunu hissedecek kadar kaptırabilirsin. 

Eğer zaten bir birlikteliğin varsa, o zaman gündemde evlilik de olabilir ayrılık da! Zira mevcut ilişkini tamamen yeni bir boyuta taşıyacak heyecana kapılırsan aşk kazanabilir. Ya da enerjini tüketen bir duygusal iniş çıkışlar ayrılık söz konusu olabilir. Uzun lafın kısası bugün aşka dair bildiğin her şey değişebilir... Sonlar ve başlangıçlara! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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