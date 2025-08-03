4 Ağustos - 10 Ağustos İkizler Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili İkizler, gökyüzünün hızlı ve çevik elçisi Merkür'ün etkisi altındasın ve bu durum bedeninin bazı bölgelerini hassaslaştırabilir. Özellikle solunum yolların ve bağırsakların bu dönemde biraz daha nazlı olabilirler. Yani, biraz daha özen ve dikkat gerektirebilirler.

Eğer son zamanlarda düzensiz bir beslenme düzenine sahipsen, bu durumun etkilerini daha yoğun hissedebilirsin. Şişkinlik, mide krampları gibi rahatsızlıklar canını sıkabilir. Ancak endişelenme, çünkü bu durumun üstesinden gelmek için bazı ipuçları var: Birincisi, probiyotik ağırlıklı bir beslenme düzenine geçmeyi düşünebilirsin. İkincisi, bol sıvı tüketmeyi ihmal etme. Son olarak kendine iyi bak ve mümkün oldukça dinlenmeyi de unutma! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…