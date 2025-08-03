4 Ağustos - 10 Ağustos İkizler Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bu hafta senin için tam bir 'dur, düşün ve yeniden değerlendir' zamanı. Yönetici gezegenin Merkür'ün geri hareketinde sona yaklaştığı bu dönemin etkilerini en yoğun yaşayacak burçlardan birisin. Özellikle eğitim, medya ve iletişim alanlarında geçmişe dönük konular tekrar gündeme gelebilir, belki de eski projelerde bir revizyon yapman gerekebilir. Belgeler, anlaşmalar ve imzalar konusunda dikkatli olmalısın, iki kez kontrol etmekte fayda var. Ayrıca, Güneş ile Jüpiter karesinin etkisiyle fazla iyimserlikle yapılacak açıklamaların geri tepebileceğini unutma.

Hafta ortasında gökyüzünde parlayan Kova Dolunayı, sana büyük bir farkındalık kazandırıyor. Yurt dışı planları, akademik hedefler ya da vizyon geliştirdiğin herhangi bir alanda karar verme zamanı geldi çattı. Bu Dolunay, seni bulunduğun çemberin dışına çıkmaya, yeni ufuklara yelken açmaya teşvik ediyor. Belki de uzak bir yolculuk planı yapabilir ya da uluslararası bir projede son kararını verebilirsin.

Aşk hayatında ise Ay ile Venüs üçgeni, iletişim dilini tatlılaştırıyor. Belki de bir mesaj, seni kalbinin derinliklerine götüren bir yolculuğa çıkarır. Belki de kısa bir seyahat, seni flörtün kalbine götürebilir. Eski sevgililerle iletişim kurma ihtimalin de var. Sen yine de bu aralar iyi düşün ve sonra cevap ver. Bu hafta senin için bir yeniden düşünme ve değerlendirme zamanı, unutma! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…