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4 Ağustos - 10 Ağustos İkizler Burcu Haftalık Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
4 - 10 Ağustos 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! İkizler ve yükselen İkizler burçları 4 Ağustos - 10 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 4 Ağustos - 10 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor?

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta senin için tam bir 'dur, düşün ve yeniden değerlendir' zamanı. Yönetici gezegenin Merkür'ün geri hareketinde sona yaklaştığı bu dönemin etkilerini en yoğun yaşayacak burçlardan birisin. Özellikle eğitim, medya ve iletişim alanlarında geçmişe dönük konular tekrar gündeme gelebilir, belki de eski projelerde bir revizyon yapman gerekebilir. Belgeler, anlaşmalar ve imzalar konusunda dikkatli olmalısın, iki kez kontrol etmekte fayda var. Ayrıca, Güneş ile Jüpiter karesinin etkisiyle fazla iyimserlikle yapılacak açıklamaların geri tepebileceğini unutma.

Hafta ortasında gökyüzünde parlayan Kova Dolunayı, sana büyük bir farkındalık kazandırıyor. Yurt dışı planları, akademik hedefler ya da vizyon geliştirdiğin herhangi bir alanda karar verme zamanı geldi çattı. Bu Dolunay, seni bulunduğun çemberin dışına çıkmaya, yeni ufuklara yelken açmaya teşvik ediyor. Belki de uzak bir yolculuk planı yapabilir ya da uluslararası bir projede son kararını verebilirsin.

Aşk hayatında ise Ay ile Venüs üçgeni, iletişim dilini tatlılaştırıyor. Belki de bir mesaj, seni kalbinin derinliklerine götüren bir yolculuğa çıkarır. Belki de kısa bir seyahat, seni flörtün kalbine götürebilir. Eski sevgililerle iletişim kurma ihtimalin de var. Sen yine de bu aralar iyi düşün ve sonra cevap ver. Bu hafta senin için bir yeniden düşünme ve değerlendirme zamanı, unutma! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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