4 Ağustos - 10 Ağustos İkizler Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bu hafta senin için tam bir 'dur, düşün ve yeniden değerlendir' zamanı. Evren, sana bir mola veriyor ve hayatındaki bazı şeyleri yeniden gözden geçirmen için de zaman veriyor.

Aşk hayatında, Ay ile Venüs arasındaki tatlı üçgen, iletişim dilini şeker gibi tatlılaştırıyor. Belki bir mesaj, belki bir telefon görüşmesi, belki de bir bakış, seni kalbinin derinliklerine, o gizli duyguların ve arzuların olduğu yere götürebilir. Bu, belki de uzun zamandır beklediğin o romantik an olabilir.

Belki de kısa bir seyahat, belki bir hafta sonu kaçamağı veya belki de beklenmedik bir yolculuk, seni flörtün kalbine, o heyecan verici ve tutkulu hislere götürebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…