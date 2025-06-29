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30 Haziran - 6 Temmuz İkizler Burcu Haftalık Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
30 Haziran 2025 - 6 Temmuz 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! İkizler ve yükselen İkizler burçları 30 Haziran - 6 Temmuz haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 30 Haziran - 6 Temmuz haftan nasıl geçecek? Bu hafta İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor?

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta iş hayatında Ay'ın Başak burcundaki etkisiyle detayları toparlama zamanı geldi çattı. Bu süreçte, organizasyon yeteneğini kullanarak karmaşık gibi görünen işleri çözümleyebilirsin. Ancak daha da önemlisi ekip içinde liderlik etme fırsatı bulabilirsin. 

Öte yandan bu hafta, Venüs'ün burcuna geçişiyle sosyal ilişkilerinde de hareketlilik söz konusu olabilir. Yeni iş bağlantıları kurma ve projeler geliştirme için oldukça uygun bir dönemdesin. Ancak hafta ortasında tüm enerjileri altüst edebilecek olan Ay'ın hareketleri, dengede kalman ve kararlarını ölçülü bir şekilde vermeni oldukça zorlaştırabilir. İşte böyle anlarda, dik dur ve kararlı ol! 

Romantik hayatına gelirsek, bu hafta neşeli ve hareketli günler seni bekliyor. Yeni tanışmalar ve hafif flörtler enerjini yükseltecek. Hali hazırda devam eden ilişkilerinde ise iletişim artacak. Bu süreçte, partnerine küçük sürprizler yaparak ilişkindeki heyecanı canlı tutabilirsin. Ancak dikkat etmen gereken ise aşk hayatında kararında ve ölçülü adımlar atmak olacak. Böylece aşkta gerçek duygulara sarılabilir, en güzel duygularla baş başa kalabilirsin! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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