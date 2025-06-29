30 Haziran - 6 Temmuz İkizler Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bu hafta iş hayatında Ay'ın Başak burcundaki etkisiyle detayları toparlama zamanı geldi çattı. Bu süreçte, organizasyon yeteneğini kullanarak karmaşık gibi görünen işleri çözümleyebilirsin. Ancak daha da önemlisi ekip içinde liderlik etme fırsatı bulabilirsin.

Öte yandan bu hafta, Venüs'ün burcuna geçişiyle sosyal ilişkilerinde de hareketlilik söz konusu olabilir. Yeni iş bağlantıları kurma ve projeler geliştirme için oldukça uygun bir dönemdesin. Ancak hafta ortasında tüm enerjileri altüst edebilecek olan Ay'ın hareketleri, dengede kalman ve kararlarını ölçülü bir şekilde vermeni oldukça zorlaştırabilir. İşte böyle anlarda, dik dur ve kararlı ol!

Romantik hayatına gelirsek, bu hafta neşeli ve hareketli günler seni bekliyor. Yeni tanışmalar ve hafif flörtler enerjini yükseltecek. Hali hazırda devam eden ilişkilerinde ise iletişim artacak. Bu süreçte, partnerine küçük sürprizler yaparak ilişkindeki heyecanı canlı tutabilirsin. Ancak dikkat etmen gereken ise aşk hayatında kararında ve ölçülü adımlar atmak olacak. Böylece aşkta gerçek duygulara sarılabilir, en güzel duygularla baş başa kalabilirsin! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…