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28 Temmuz - 3 Ağustos İkizler Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
28 Temmuz 2025 - 3 Ağustos 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 28 Temmuz - 3 Ağustos haftasında İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta seni uyarmalıyız! Çünkü dikkat dağınıklığına dair belirtilerle karşılaşabilirsin. Bu belirtiler, fiziksel tepkilerle kendini gösteriyor olabilir. Bir yere çarpma, hafif kazalar yaşama ya da eşyaları düşürme gibi durumlarla karşılaşıyorsan, bu sinyalleri hafife alma.

Belki de bu durumlar, senin gözlerinin önündeki detayları kaçırdığını gösteriyor olabilir. Zihninde belki de çok fazla şey dönüyor ve bu durum dikkatini dağıtıyor. Hızlı yaşamayı seviyorsun, biliyoruz. Ancak bu hafta biraz yavaşlama zamanı olabilir. Kendine biraz daha zaman ayır, detaylara odaklan ve zihnini biraz daha boşaltmaya çalış. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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