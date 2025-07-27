28 Temmuz - 3 Ağustos İkizler Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bu hafta seni uyarmalıyız! Çünkü dikkat dağınıklığına dair belirtilerle karşılaşabilirsin. Bu belirtiler, fiziksel tepkilerle kendini gösteriyor olabilir. Bir yere çarpma, hafif kazalar yaşama ya da eşyaları düşürme gibi durumlarla karşılaşıyorsan, bu sinyalleri hafife alma.

Belki de bu durumlar, senin gözlerinin önündeki detayları kaçırdığını gösteriyor olabilir. Zihninde belki de çok fazla şey dönüyor ve bu durum dikkatini dağıtıyor. Hızlı yaşamayı seviyorsun, biliyoruz. Ancak bu hafta biraz yavaşlama zamanı olabilir. Kendine biraz daha zaman ayır, detaylara odaklan ve zihnini biraz daha boşaltmaya çalış. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…