28 Temmuz - 3 Ağustos İkizler Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bu haftanın ilk günlerinde kariyerindeki bazı konulara daha fazla odaklanman gerekebilir. Belki bir projede detaylı bir analiz yapman gerekebilir ya da belki bir iş planını yeniden gözden geçirmen gerekebilir. Ancak endişelenme, çünkü Venüs ile Chiron arasındaki etkileşim sayesinde, ekip içindeki her türlü sorunla başa çıkmak için gereken çözüm odaklı yaklaşımı sergileyeceksin. Empatinle herkesin takdirini kazanabilir, iş yerindeki ilişkilerini güçlendireceksin.

Temmuz ayının sonunda ise burcunun yöneticisi Merkür, Uranüs ile kare açı yapacak. Bu durum, zihninin normalden daha hızlı çalışmasına neden olabilir. Yaratıcı fikirlerinin patlama yapacağı bu dönemde, enerjini doğru yönlendirmen önemli. Ancak unutma, hızlı düşünmek hızlı konuşmak anlamına gelmez. Sabırsızlıkla söylenen sözler, ise seni iş hayatında yanlış anlaşılmaya açık hale getirebilir.

Aşk hayatına geldiğimiz ise hafta ortasından itibaren artık daha net bir yönelim içinde olabilirsin. Belki de kafanı karıştıran bir ilişkinin iç yüzünü göreceksin ya da belki de duygularının gerçekten ne olduğunu kabul etmeye başlayacaksın. Geçmişte kaçırdığını düşündüğün bir fırsat, bu sefer yavaşça ve belki de beklenmedik bir şekilde yeniden karşına çıkabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…