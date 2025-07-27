28 Temmuz - 3 Ağustos İkizler Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bu hafta aşk rüzgarlarına kapılmaya ne dersin? Aşk hayatına biraz daha odaklanman, kalbinin ritmini yeniden keşfetmen için mükemmel bir zaman dilimi. Hafta ortasından itibaren, belki de uzun zamandır kafanı meşgul eden bir ilişkiye dair daha net bir bakış açısı kazanabilirsin.

Belki de bir süredir karmaşık duygular içerisinde olduğun bir ilişkinin perde arkasını görebilir, belki de duygularının derinliklerine inerek gerçekten ne hissettiğini kabul etmeye başlayabilirsin. Bu, kalbinin en derin köşelerinde saklı olan duyguları keşfetmek için harika bir fırsat olabilir. İşte tam da bu noktada geçmişte kaçırdığını düşündüğün bir aşk fırsatı, bu hafta belki de en beklenmedik bir anda ve en beklenmedik bir şekilde yeniden karşına çıkabilir... Bu kez şansını kaçırma! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…