28 Nisan - 4 Mayıs İkizler Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bu hafta gökyüzünün enerjileri sana bir mesaj gönderiyor: 'Kendine dikkat et ve enerjini dikkatlice yönet.'

Tam da bu noktada hayatın hızlı temposu, işlerin yoğunluğu ve sosyal yaşamındaki hareketlilik, seni fiziksel olarak olduğu kadar ruhsal olarak da yorabilir. Unutma, bedenin ve ruhun bir bütündür ve biri etkilendiğinde diğeri de bundan payını alır. Kendini önemse! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal...