26 Mayıs - 1 Haziran İkizler Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bu hafta seninle ilgili çok özel bir durum var. Burcunda gerçekleşen Yeni Ay, tüm enerjisini sana kanalize ediyor ve bu durum sinir sistemini sıfırlama moduna geçiriyor. İnanılmaz değil mi?

Bu süreçte, sessizliği keşfetmek, dijital dünyadan biraz uzaklaşmak ve kendi iç sesini dinlemek, ruhsal sağlığın için muhteşem bir fırsat olacak. Belki de hayatının en hızlı dönemlerinden birini yaşıyorsun ve bu durum, sinir sistemini oldukça yoruyor olabilir. Ancak bu hafta, evrenin sana sunduğu bu özel enerji ile birlikte, sinir sistemini yeniden sıfırlama şansın var. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…