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26 Mayıs - 1 Haziran İkizler Burcu Haftalık Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
26 Mayıs 2025 - 1 Haziran 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! İkizler ve yükselen İkizler burçları 26 Mayıs - 1 Haziran haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 26 Mayıs - 1 Haziran haftan nasıl geçecek? Bu hafta İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor?

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta senin için oldukça hareketli ve önemli kararların kapıda olduğu bir süreç olacak. Kariyer hayatında belirsizliklerin üzerine gidip net kararlar alman gereken bir dönemdesin. Hayatında kati ve net bir düzenle başarıyı da gücü de elinde tutabilirsin. 

İşte tam da burada, burcunda meydana gelen güçlü Yeni Ay, yeni başlangıçlar yapabilme enerjisi ve cesaretiyle gelebilir. Gökyüzü, adeta sana bir işaret yolluyor ve 'Şimdi tam zamanı!' diyor. Hayalindeki işi kurmak, aklındaki kariyer değişimini başlatmak ve kendine yeni bir rota çizmek için şimdi hazırsın! 

Aşk hayatına geldiğimizde ise, bu hafta kalbinin sesini dinlemen oldukça önemli. Merkür ve Neptün arasındaki altmışlık, duygusal yönünü güçlendiriyor ve hislerinin seni doğru yola yönlendireceğini söylüyor. Bu dönemde, aklından çok kalbinin sesini dinlemen ise aşk hayatında doğru kararlara vermeni sağlayacak. Galiba aşkın bile bir mantığı olduğunu hissetmenin zamanı geldi. İçindeki sese kulak ver... Hatta içinden gelmiyorsa, yapma! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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