26 Mayıs - 1 Haziran İkizler Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bu hafta senin için oldukça hareketli ve önemli kararların kapıda olduğu bir süreç olacak. Kariyer hayatında belirsizliklerin üzerine gidip net kararlar alman gereken bir dönemdesin. Hayatında kati ve net bir düzenle başarıyı da gücü de elinde tutabilirsin.

İşte tam da burada, burcunda meydana gelen güçlü Yeni Ay, yeni başlangıçlar yapabilme enerjisi ve cesaretiyle gelebilir. Gökyüzü, adeta sana bir işaret yolluyor ve 'Şimdi tam zamanı!' diyor. Hayalindeki işi kurmak, aklındaki kariyer değişimini başlatmak ve kendine yeni bir rota çizmek için şimdi hazırsın!

Aşk hayatına geldiğimizde ise, bu hafta kalbinin sesini dinlemen oldukça önemli. Merkür ve Neptün arasındaki altmışlık, duygusal yönünü güçlendiriyor ve hislerinin seni doğru yola yönlendireceğini söylüyor. Bu dönemde, aklından çok kalbinin sesini dinlemen ise aşk hayatında doğru kararlara vermeni sağlayacak. Galiba aşkın bile bir mantığı olduğunu hissetmenin zamanı geldi. İçindeki sese kulak ver... Hatta içinden gelmiyorsa, yapma! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…