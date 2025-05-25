26 Mayıs - 1 Haziran İkizler Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bu hafta bir enerji patlaması gibi olacak... Zira, önemli kararların eşiğinde olduğun bir döneme giriyorsun. Biz de bu noktada kalbinin sesini dinlemenin önemini vurgulamak istiyoruz. Çünkü bu hafta senin için duygusal bir yolculuk olacak.

Merkür ve Neptün arasındaki altmışlık, duygusal yönünü güçlendiriyor ve hislerinin seni doğru yola yönlendireceğini söylüyor. Evet, belki biraz klişe gelebilir ama bu hafta aklından çok kalbinin sesine kulak vermen gerekiyor. İçinden gelen sesi dinlemek, aşk hayatında doğru kararları vermeni kolaylaştıracaktır.

Biliyoruz ki aşkın mantığı olmaz derler ama belki de aşkın bile bir mantığı olduğunu hissetmenin zamanı geldi. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…