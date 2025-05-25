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26 Mayıs - 1 Haziran İkizler Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
26 Mayıs 2025 - 1 Haziran 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

İkizler ve yükselen İkizler burçlarının aşkla imtihanını ve 26 Mayıs - 1 Haziran haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre İkizler ve yükselen İkizler burçlarının 26 Mayıs - 1 Haziran haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta bir enerji patlaması gibi olacak... Zira, önemli kararların eşiğinde olduğun bir döneme giriyorsun. Biz de bu noktada kalbinin sesini dinlemenin önemini vurgulamak istiyoruz. Çünkü bu hafta senin için duygusal bir yolculuk olacak.

Merkür ve Neptün arasındaki altmışlık, duygusal yönünü güçlendiriyor ve hislerinin seni doğru yola yönlendireceğini söylüyor. Evet, belki biraz klişe gelebilir ama bu hafta aklından çok kalbinin sesine kulak vermen gerekiyor. İçinden gelen sesi dinlemek, aşk hayatında doğru kararları vermeni kolaylaştıracaktır.

Biliyoruz ki aşkın mantığı olmaz derler ama belki de aşkın bile bir mantığı olduğunu hissetmenin zamanı geldi. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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