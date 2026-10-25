Sevgili İkizler, hafta dinlenme ve rüya alanını aydınlatan dolunayla bedeninde yorgunluğu öne çıkarıyor; ilk günlerde gece uyanıp sabaha kadar düşünmüş olabilirsin. Güneş altıncı evinde olduğu için günlük sağlık rutinine küçük bir düzen eklemek kolay: sabah erken bir bardak su, akşam hafif bir gezinti yeter. Yöneticin Merkür retroda olduğundan sinirlerin hassas; derin nefes çalışmaları bu dağınıklığı toplar. Hafta ortasında Ay burcuna geçince enerjin yükseliyor ve konuşma isteğin artıyor; ses tellerini korumak için ara ara su iç. Hafta sonu gözlerin ve omuzların ekran başında yorulabilir; her saat başı uzağa bakmak rahatlatır. Akşamları sakin bir müzik dinlemek uykuya geçişi kolaylaştırır. Telefonu uyumadan önce başka bir odaya bırakmak uykuna güzel bir ritim kazandırır.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…