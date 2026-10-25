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İkizler Burcu right-white
26 Ekim 2026 - 1 Kasım 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.10.2026 - 18:01
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Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 26 Ekim - 1 Kasım haftasında İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, hafta dinlenme ve rüya alanını aydınlatan dolunayla bedeninde yorgunluğu öne çıkarıyor; ilk günlerde gece uyanıp sabaha kadar düşünmüş olabilirsin. Güneş altıncı evinde olduğu için günlük sağlık rutinine küçük bir düzen eklemek kolay: sabah erken bir bardak su, akşam hafif bir gezinti yeter. Yöneticin Merkür retroda olduğundan sinirlerin hassas; derin nefes çalışmaları bu dağınıklığı toplar. Hafta ortasında Ay burcuna geçince enerjin yükseliyor ve konuşma isteğin artıyor; ses tellerini korumak için ara ara su iç. Hafta sonu gözlerin ve omuzların ekran başında yorulabilir; her saat başı uzağa bakmak rahatlatır. Akşamları sakin bir müzik dinlemek uykuya geçişi kolaylaştırır. Telefonu uyumadan önce başka bir odaya bırakmak uykuna güzel bir ritim kazandırır.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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