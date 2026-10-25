Sevgili İkizler, haftanın başındaki dolunay kapanışlar hanesini aydınlattığı için ödemelerinde gizli kalmış kalemleri ortaya çıkarıyor: bulut depolama ücreti, kullanılmayan bir uygulama aboneliği ya da eski bir kart yıllık aidatı gibi. İlk iki günde telefonundaki aboneliklere göz atmak en az bir iptal getirebilir. Yöneticin Merkür geriye giderken otomatik ödeme talimatlarını yeniden kurmak yerine var olanları kontrol et. Orta günlerde Ay'ın burcuna geçmesi yeni gelir fikirlerini, yazışma kaynaklı iş tekliflerini artırıyor; teklifin süresini ve tutarını sormadan karar verme. Merkür ile Mars'ın hafta sonu açısı iletişimde sertlik doğurabileceğinden ödeme konuşmalarını yazıyla yürüt. Ay sonu için kenara küçük bir tutar ayırmak huzur verir. Her ödeme gününü takvimde renkli bir etiketle işaretlemek geciktirmeyi engeller. Güneş altıncı evinde olduğu için günlük giderleri izlemek de kolay.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…