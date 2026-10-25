article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey İkizler Burcu chevron-right-grey 26 Ekim - 1 Kasım İkizler Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
26 Ekim 2026 - 1 Kasım 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.10.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 26 Ekim - 1 Kasım haftası İkizler ve yükselen İkizler burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre İkizler ve yükselen İkizler burçlarının 26 Ekim - 1 Kasım haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, haftanın başındaki dolunay kapanışlar hanesini aydınlattığı için ödemelerinde gizli kalmış kalemleri ortaya çıkarıyor: bulut depolama ücreti, kullanılmayan bir uygulama aboneliği ya da eski bir kart yıllık aidatı gibi. İlk iki günde telefonundaki aboneliklere göz atmak en az bir iptal getirebilir. Yöneticin Merkür geriye giderken otomatik ödeme talimatlarını yeniden kurmak yerine var olanları kontrol et. Orta günlerde Ay'ın burcuna geçmesi yeni gelir fikirlerini, yazışma kaynaklı iş tekliflerini artırıyor; teklifin süresini ve tutarını sormadan karar verme. Merkür ile Mars'ın hafta sonu açısı iletişimde sertlik doğurabileceğinden ödeme konuşmalarını yazıyla yürüt. Ay sonu için kenara küçük bir tutar ayırmak huzur verir. Her ödeme gününü takvimde renkli bir etiketle işaretlemek geciktirmeyi engeller. Güneş altıncı evinde olduğu için günlük giderleri izlemek de kolay.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük İkizler Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük İkizler Burcu Yorumu

Aylık İkizler Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık İkizler Burcu Yorumu

Yıllık İkizler Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık İkizler Burcu Yorumu

Bu Hafta Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 🌟

İkizler burcu için yeni fırsatlar kapıda mı? 🌈 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın