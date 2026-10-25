Sevgili İkizler, hafta bir kapanış hissiyle açılıyor; dolunay senin dinlenme ve içe dönüş bölgende yükseldiği için ilk günlerde yorgunluk, yoğun rüyalar ve bir şeyleri bırakma isteği belirgin olabilir. Ay'ın hafta ortasında burcuna geçmesi ise sana yeniden enerji ve konuşkanlık veriyor. Güneş altıncı evinde olduğu için günlük işlerini sadeleştirmen kolay; yöneticin Merkür geriye giderken mesajlarını göndermeden önce bir kez daha oku, çünkü küçük bir kelime hatası büyük bir yanlış anlamaya dönüşebilir.

Maddi olarak görünmeyen giderlerin, unutulan aboneliklerin ve bir yakına verilmiş geri dönmeyen paranın hesabı haftanın ilk yarısında kapanma eğiliminde. Hafta sonu Merkür ile Mars arasındaki gerilim bir ödeme tartışmasını tetikleyebilir.

Gelelim aşka. Venüs geriye giderken beşinci evinde geçmişten kalma bir flört hatırasını canlandırabilir; cevap vermeden önce kalbinin gerçekten ne istediğini sor. Partnerinle birlikte geçireceğin sakin bir akşam ilişkini tazeler. Bekar İkizler ise eski bir ilgi tekrar belirdiğinde acele etmemeli.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…