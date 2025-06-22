23 Haziran - 29 Haziran İkizler Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili İkizler, gökyüzünde bir hareketlilik var ve bu seni doğrudan etkiliyor! Gezegenlerin habercisi Merkür, Aslan burcuna adım atıyor ve bu senin zihinsel enerjini tavan yaptırıyor. Ancak her güzel şeyin bir bedeli olduğu gibi, bu enerji patlaması da baş ve göz yorgunluğu gibi küçük rahatsızlıkları beraberinde getirebilir.

Bilgisayar başında çok vakit geçiriyorsan, bu etkileri daha yoğun hissedebilirsin. Gözlerin, ekranın parlak ışığına maruz kaldıkça yorulabilir ve sinir sistemini olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden göz sağlığını korumak ve sinir sistemini rahatlatmak için ekran karşısında geçirdiğin süreyi kontrol altında tutman gerekiyor.

Unutma ki, ara vermek asla zaman kaybı değil, aksine çok şey kazandırır. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…