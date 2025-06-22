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23 Haziran - 29 Haziran İkizler Burcu Haftalık Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
23 - 29 Haziran 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! İkizler ve yükselen İkizler burçları 23 Haziran - 29 Haziran haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 23 Haziran - 29 Haziran haftan nasıl geçecek? Bu hafta İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor?

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu haftanın ilk günlerinde Güneş'in Jüpiter ile dansı, cüzdanını gülümsetecek yeni fırsatlar getirebilir. Belki de daha önce riskli olduğunu düşündüğün bir yatırım fırsatı, artık daha net ve uygulanabilir bir hale gelebilir. Bu, belki de bir süredir beklediğin finansal atılımın tam zamanı!

Ancak hafta ortasında, enerjin biraz dağılabilir ve detaylara fazla takılı kalabilirsin. Bu durumda, büyük resmi görmekte zorlanabilirsin. Ancak endişelenme, genel olarak şans yüzünü sana dönmüş durumda. Özellikle sosyal bağlantıların sayesinde maddi kazanımların artabilir. Belki de bir dostunun tavsiyesi ile yeni bir yatırım fırsatı yakalayabilirsin!

Aşk hayatında ise, hafta sonuna doğru Merkür ile Satürn'ün uyumlu üçgeni, duygularını ifade etme konusunda sana destek olacak. Bu, partnerinle daha ciddi ve olgun bir iletişim kurmanı sağlayabilir. Belki de uzun zamandır konuşmak istediğin bir konuyu gündeme getirebilirsin. Bekar İkizler içinse, bu hafta flörtler geçici değil, kalıcı olma potansiyeli taşıyor. Aşka karşı daha gerçekçi ve kararlı bir tavır sergilersen bir flört, hayatının aşkına dönüşebilir! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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