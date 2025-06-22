23 Haziran - 29 Haziran İkizler Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bu haftanın ilk günlerinde Güneş'in Jüpiter ile dansı, cüzdanını gülümsetecek yeni fırsatlar getirebilir. Belki de daha önce riskli olduğunu düşündüğün bir yatırım fırsatı, artık daha net ve uygulanabilir bir hale gelebilir. Bu, belki de bir süredir beklediğin finansal atılımın tam zamanı!

Ancak hafta ortasında, enerjin biraz dağılabilir ve detaylara fazla takılı kalabilirsin. Bu durumda, büyük resmi görmekte zorlanabilirsin. Ancak endişelenme, genel olarak şans yüzünü sana dönmüş durumda. Özellikle sosyal bağlantıların sayesinde maddi kazanımların artabilir. Belki de bir dostunun tavsiyesi ile yeni bir yatırım fırsatı yakalayabilirsin!

Aşk hayatında ise, hafta sonuna doğru Merkür ile Satürn'ün uyumlu üçgeni, duygularını ifade etme konusunda sana destek olacak. Bu, partnerinle daha ciddi ve olgun bir iletişim kurmanı sağlayabilir. Belki de uzun zamandır konuşmak istediğin bir konuyu gündeme getirebilirsin. Bekar İkizler içinse, bu hafta flörtler geçici değil, kalıcı olma potansiyeli taşıyor. Aşka karşı daha gerçekçi ve kararlı bir tavır sergilersen bir flört, hayatının aşkına dönüşebilir! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…