23 Haziran - 29 Haziran İkizler Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bu hafta gökyüzünde oluşacak Merkür ve Satürn'ün uyumlu üçgeni seninle olacak. Bu güçlü astrolojik etkileşim, duygusal ifadenin güçlü bir şekilde ön plana çıkmasını ve hislerini daha rahat ifade etmeni sağlayabilir. Bu enerji, özellikle partnerinle olan iletişiminde daha ciddi ve olgun bir dil kullanmana destek verebilir. Belki de aklında uzun zamandır yer edinen ama bir türlü konuşmaya cesaret edemediğin bir konuyu gündeme getirme fırsatı bulabilirsin.

Bekar İkizler içinse bu hafta sonu romantizm rüzgarları esiyor. Ancak bu seferki flörtler, geçmişteki gibi geçici değil, daha kalıcı ve ciddi bir hava taşıyor. Bu dönemde aşka karşı daha gerçekçi ve kararlı bir tavır sergilemen, belki de bir flörtün, hayatının aşkına dönüşmesine yardımcı olabilir. Bu nedenle, kalbinin sesini dinle ve aşka kapılarını sonuna kadar aç. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…