21 Temmuz - 27 Temmuz İkizler Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bu hafta senin için enerji dolu bir dönem başlıyor! Haftanın ortasında Güneş ile Uranüs arasında oluşacak altmışlık etkileşimi ise enerjini bir anda tavana çıkarabilir. Ancak dikkatli ol, bu ani enerji dalgalanmaları uykusuzluğa, sinir sistemi hassasiyetlerine veya aşırı kafein tüketimine bağlı yorgunluğa neden olabilir.

Yeni Ay'ın da etkisiyle, zihnini boşaltmak ve dijital detoks yapmak, hem ruhunu hem de bedenini rahatlatacak. Günümüzün hızlı ve yoğun temposunda, kendine biraz zaman ayırıp teknolojiden uzaklaşmak, adeta bir yeniden doğuş hissi yaratacak.

Hafif meditasyonlarla zihnini dinginleştirebilir, doğada geçireceğin zamanla da enerjini yeniden toplayabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…