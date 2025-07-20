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21 Temmuz - 27 Temmuz İkizler Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
21 - 27 Temmuz 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 21 Temmuz - 27 Temmuz haftasında İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta senin için enerji dolu bir dönem başlıyor! Haftanın ortasında Güneş ile Uranüs arasında oluşacak altmışlık etkileşimi ise enerjini bir anda tavana çıkarabilir. Ancak dikkatli ol, bu ani enerji dalgalanmaları uykusuzluğa, sinir sistemi hassasiyetlerine veya aşırı kafein tüketimine bağlı yorgunluğa neden olabilir.

Yeni Ay'ın da etkisiyle, zihnini boşaltmak ve dijital detoks yapmak, hem ruhunu hem de bedenini rahatlatacak. Günümüzün hızlı ve yoğun temposunda, kendine biraz zaman ayırıp teknolojiden uzaklaşmak, adeta bir yeniden doğuş hissi yaratacak.

Hafif meditasyonlarla zihnini dinginleştirebilir, doğada geçireceğin zamanla da enerjini yeniden toplayabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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