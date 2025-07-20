21 Temmuz - 27 Temmuz İkizler Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bu haftanın başlangıcı Mars ile Güney Ay Düğümü kavuşumu sayesinde zihninde birçok soru işareti oluşturabilir. Belki hâlâ kapanmamış bir hesap, belki de henüz çözülmemiş bir mesele, eski bir konu yeniden karşına çıkabilir. Ancak bu sefer, geri çekilmek yerine, yüzleşmeyi seçebilirsin. Çünkü bazen, yüzleşmek en iyi çözüm olabilir. Bu yüzleşme, yeni fikirleri ve ilerlemeni kolaylaştıran yaratıcılığını da açığa çıkabilir.

Yazmak, anlatmak, sunmak... Kendini göstermekten çekinme! Zira fikirlerin, dünyanın ihtiyaç duyduğu şeylere dönüşmek üzere. Aslan burcundaki Yeni Ay'ın da etkisiyle yaratıcı enerjilerin ve iletişim kanalların sonuna kadar açılıyor. Sosyal medya, dijital projeler veya belki de bir eğitim alanı, sana yepyeni bir gelir kapısı aralayabilir. Kısa vadeli iş birliklerinden büyük sonuçlar alabilirsin.

Aşk hayatında ise tempo yükseliyor. Yeni Ay'ın flört enerjisi, sana 'konuşarak başlanan' tatlı bir romantizmi getirebilir. Yakın çevrenden biriyle hem de beklenmedik bir anda aşk hikayesine başlayabilirsin. İlişkisi olan bir İkizler burcu isen iletişimi canlandırmak, ilişkiye eğlence katmak için harika bir haftaya başlıyorsun. Belki de partnerinle yeni bir maceraya atılma zamanı gelmiştir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…