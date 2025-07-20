21 Temmuz - 27 Temmuz İkizler Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bu hafta aşk hayatında nabzını hızlandıracak bazı hareketlilikler söz konusu olabilir. Yeni Ay'ın romantik ve flörtöz enerjisi, sana tatlı bir aşk hikayesini müjdeliyor. Bu hikaye, belki de bir sohbetle başlayacak ve seni beklenmedik bir anda, belki de yakın çevrenden biriyle romantik bir yolculuğa çıkaracak.

Tabii eğer şu anda bir ilişkin varsa, bu hafta senin için iletişimin canlanacağı, ilişkine yeni bir soluk getireceğin bir dönem olacak. Belki de partnerinle birlikte hayatına biraz daha eğlence katmanın, belki de yeni bir maceraya atılmanın tam sırasıdır. Bu hafta, aşk hayatında yeni başlangıçlara, romantik anlara ve heyecan dolu maceralara açık ol. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…