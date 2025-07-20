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21 Temmuz - 27 Temmuz İkizler Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
21 - 27 Temmuz 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

İkizler ve yükselen İkizler burçlarının aşkla imtihanını ve 21 Temmuz - 27 Temmuz haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre İkizler ve yükselen İkizler burçlarının 21 Temmuz - 27 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta aşk hayatında nabzını hızlandıracak bazı hareketlilikler söz konusu olabilir. Yeni Ay'ın romantik ve flörtöz enerjisi, sana tatlı bir aşk hikayesini müjdeliyor. Bu hikaye, belki de bir sohbetle başlayacak ve seni beklenmedik bir anda, belki de yakın çevrenden biriyle romantik bir yolculuğa çıkaracak.

Tabii eğer şu anda bir ilişkin varsa, bu hafta senin için iletişimin canlanacağı, ilişkine yeni bir soluk getireceğin bir dönem olacak. Belki de partnerinle birlikte hayatına biraz daha eğlence katmanın, belki de yeni bir maceraya atılmanın tam sırasıdır. Bu hafta, aşk hayatında yeni başlangıçlara, romantik anlara ve heyecan dolu maceralara açık ol. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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