21 Nisan - 27 Nisan İkizler Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bu hafta aşk, iş ve kişisel gelişim derken uykusuz kalabilirsin. Boğa burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay'da belirsizlikler ve kafa karışıklığı söz konusu olabilir. Bu durum ise sinir sisteminde hassasiyete sebebiyet verebilir.

Tam da bu noktada zihinsel ve duygusal detoks yapmak çokça iyi olacaktır. Haftanın sonunda dinlenmeye ihtiyaç duyacağın kesin, bu yüzden haftanın henüz başından itibaren enerjini idareli kullan. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal...